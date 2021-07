Amazon: sconti su tre modelli di TV Sony da 55 ad 85 pollici

Il lunedì di Amazon si apre con tre sconti molto interessanti su altrettanti modelli di TV Sony OLED, con diagonali che vanno dai 55 agli 85 pollici. Vediamo di cosa si tratta e che sistemi di pagamento vengono offerti.

Sconti TV Sony OLED su Amazon

Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (769 Euro)

Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (769 Euro) Sony KE75XH8096PBAEP , Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro (1299 Euro)

, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro (1299 Euro) Sony KE85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 1599 Euro (2199 euro)

Sul modello da 55 pollici Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 49,92 Euro al mese per un anno. La consegna viene garantita entro giovedì 8 Luglio per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 23 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Sul TV da 85 pollici della lista, invece, viene proposto il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 319,80 Euro al mese.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei modelli in questione.