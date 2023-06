Amazon, che sconti sui TV Crystal UHD di Samsung! Fino al 30% in meno

Neanche il tempo di parlarvi degli sconti Amazon sui TV OLED LG, che già il colosso dell'ecommerce di Seattle propone una serie di Smart TV Samsung in offerta, con ribassi che superano il 30% del prezzo di listino. Vediamo gli sconti più interessanti.

Il ribasso più consistente, almeno in percentuale, è lo sconto del 39% sul Samsung UE43AU7190UXZT, una Smart TV da 43" della Serie AU7100 del colosso sudcoreano. Il prodotto usa la tecnologia LED Crystal UHD 4K ed è stato lanciato nel 2021. La frequenza di aggiornamento del televisore è pari a 60 Hz, mentre il device è compatibile con Alexa e supporta il DVB-T2. Al momento, la Smart TV si trova in vendita a 349,99 Euro, contro un MSRP di 575 Euro.

Un ottimo sconto è anche quello che riguarda il Samsung UE55AU7190UXZT, modello da 55" della medesima linea AU7100 del televisore da 43" che vi abbiamo proposto poche righe sopra. Anche in questo caso parliamo di un pannello LED con tecnologia 4K Crystal UHD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, nonché con compatibilità con Alexa e con il digitale terrestre DVB-T2. A fronte di un MSRP di 749 Euro, il televisore è scontato del 33% e viene proposto a 499,99 Euro.

Infine, in offerta troviamo anche il Samsung UE65AU7190UXZT, da 65" di diagonale. Anche questo televisore fa parte della linea AU7100 del 2021, ed è un pannello LED con risoluzione 4K Crystal UHD e refresh rate a 60 Hz. Anche in questo caso, la Smart TV arriva con la compatibilità con Alexa e con il DVB-T2. Il prezzo del prodotto è di 904,34 Euro, il 13% in meno del MSRP, fissato invece a 1.042,99 Euro.