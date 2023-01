Amazon: sconti su TV Hisense OLED da 55' e MacBook Pro M1 Pro

In aggiunta al nuovo volantino di Trony, lanciato nel weekend, arrivano anche gli sconti di Amazon sui prodotti d’elettronica ed informatica. Quest’oggi, 14 Gennaio 2023, segnaliamo due promozioni che riguardano un TV Hisense OLED ed un MacBook Pro con M1 Pro.

Di seguito i dettagli:

Hisense 55” OLED 4K 2021 55A81G , Audio Dolby Atmos 60W, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 655,60 Euro (899 Euro)

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1.999,99 Euro (2.349 Euro)

Sul TV Hisense OLED, è garantito anche il pagamento in dodici rate mensili da 54,64 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita senza costi aggiuntivi per martedì 24 Gennaio 2023.

Per quanto concerne il laptop di Apple, invece, il pagamento rateale è in cinque rate da 400 euro al mese. In questo caso, però, la consegna è garantita per lunedì 23 Gennaio 2023.

Amazon come avvenuto anche in altre circostanze non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente per non perdere queste promozioni.