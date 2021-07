Amazon: sconti su TV QLED e 4K e soundbar Samsung per il weekend

Non c'è solo il nuovo volantino Euronics in questo weekend di Luglio. Anche Amazon infatti propone una serie di sconti molto interessanti su TV e soundbar a marchio Samsung.

Sconti Amazon su TV e soundbar Samsung

Samsung TV Q65A Smart TV 50”, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 749,99 Euro (799 Euro)

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 749,99 Euro (799,99 Euro)

Samsung QE82Q70RATXZT Smart TV 82" QLED 4K, Ultra HD, Processore Quantum 4K, Quantum HDR, Wi-Fi, Nero, 2019, compatibile con Alexa e Google Assistant: 1699 Euro (2399 Euro)

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero: 159,99 Euro (199 Euro)

da 380W, 2.1 Canali, Nero: 159,99 Euro (199 Euro) Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio: 99 Euro (199 Euro)

La maggior parte delle offerte in questione scadranno alle 23:59 di oggi, sabato 31 Luglio 2021, mentre per quelle in cui tale data non è esplicitamente indicata nella scheda prodotto consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le offerte potrebbero terminare a stretto giro di orologio.

Amazon propone, sempre su alcuni dei prodotti presenti in lista, anche il pagamento rateale in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero. In caso contrario, però, consigliamo di effettuare la rateizzazione attraverso la CreditLine di Cofidis che può essere scelta direttamente al momento del pagamento.