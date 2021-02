Amazon: sconti su TV Samsung 4K DVB-T2 ed SSD interno

Dopo aver riportato gli sconti Sony su Amazon, torniamo nuovamente sulla piattaforma di Jeff Bezos per parlare di un'altra serie di offerte proposte in giornata odierna, tutte a marchio Samsung. Il sito di Jeff Bezos infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto due modelli di TV ed un SSD da 250 gigabyte.

Sconti Amazon del 18 Febbraio 2021

Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus SSD Interno da 250 Gb, PCIe NVMe M.2: 49,99 Euro (65,58 Euro)

Samsung TV UE55TU8070UXZT Smart TV 55" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica A]: 491,80 Euro (649 Euro)

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A+]: 479 Euro (549 Euro)

Sui due modelli di TV è ovviamente presente il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2, il nuovo standard che entrerà in vigore nei prossimi anni. La disponibilità è immediata ad eccezione dell'UE55TU8070UXZT, per cui viene indicata entro il 12 Aprile 2021: ordinando adesso però si bloccherà comunque il prezzo attuale, che comporta un risparmio di 157,20 Euro rispetto a quello di listino.

Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.