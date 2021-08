Amazon: sconti su Xiaomi Mi Smart TV e TV Samsung da 55 pollici

Anche in giornata odierna, Amazon propone una serie di promozioni molto interessante sui prodotti d'elettronica ed informatica. In questo caldo 10 Agosto, in offerta troviamo due modelli di TV, uno targato Xiaomi ed uno Samsung. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del 10 Agosto 2021

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici , senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 249,90 Euro (279,90 Euro)

, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 249,90 Euro (279,90 Euro) Samsung UE55AU8070UXZT Smart TV 55" Crystal UHD 4K, Processore Crystal 4K, HDR, Wi-Fi, AirSlim design, Nero, 2021, Alexa e Google Assistant integrati [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (849 Euro)

Sul televisore di Xiaomi viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 16 Agosto per coloro che effettuano l'ordine entro 21 ore e 37 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di aggiungere la garanzia aggiuntiva per 1 o 2 anni a 10,09 o 13,49 Euro.

Per quanto riguarda il TV Samsung, invece, i tempi di consegna sono praticamente identici, ma a cambiare sono i costi della garanzia extra, che passano a 26,79 e 38,59 Euro rispettivamente per uno o due anni. In questo caso il risparmio è di 300 Euro rispetto al prezzo di listino, di 849 Euro.