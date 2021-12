Amazon, sconto da 10 Euro in regalo per le festività di Natale: ecco il codice da usare

In occasione delle festività di Natale, Amazon ha deciso di lanciare una nuova promozione che fino a fine anno permette di ottenere 10 Euro di sconto sul primo ordine Prime "Prova, Prima, Paga Ora". Ciò che bisogna fare è utilizzare, al momento del pagamento, il codice promozionale.

Il coupon è "GIFT10" e va inserito nell'apposito campo al momento della finalizzazione dell'ordine.

Se l'utente decide di tenere uno o più prodotti idonei per un valore minimo di 50 Euro, potranno godere del coupon. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Amazon dedicata. Come suggerisce il banner promozionale, però, è necessario che dallo stesso account non sia stato effettuato alcun ordine "Prova Prima, Paga Poi".

Il funzionamento è molto semplice e rientra nel nuovo servizio Amazon Prime Wardrobe: ciò che bisogna fare è selezionare fino a sei articoli tra i capi d'abbigliamento, scarpe ed accessori, scegliere la consegna a domicilio, sfruttare il periodo di prova di massimo sette giorno e quindi tramite la pagina "I miei ordini" contrassegnare gli articoli che si desidera tenere e quelli che si vuole rendere. La restituzione deve avvenire utilizzato lo stesso pacco ed etichetta presso uno dei punti di consegna più comodi.

Con questo sistema, Amazon vuole spingere ulteriormente il proprio sistema di vendita d'abbigliamento.