Amazon: sconto del 29% su una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti custom

Dopo aver riportato gli sconti di ASUS per i 33 anni, che includono anche alcuni modelli di schede grafiche custom, torniamo su Amazon perchè quest'oggi è disponibile a prezzo ridotto, con una riduzione del 29%, un altro modello di GPU custom della linea GeForce RTX.

Si tratta della MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8G, che viene proposta ad un prezzo di molto inferiore rispetto a quello precedente:

MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8G, ‎Nero: 891,46 Euro (1.251,72 Euro)

L'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che la consegna è garantita a stretto giro di orologio e se si effettua l'ordine già entro domani, 20 Maggio 2022, se si effettua l'ordine entro 3 ore 4 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Purtroppo non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, ma solo quello tramite Cofidis che deve essere scelto direttamente al momento del check-out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Tra gli altri sconti disponibili in giornata odierna su Amazon segnaliamo anche le molte offerte su mouse e cuffie da gaming a marchio Razer, di cui abbiamo ampiamenter parlato su queste pagine nella notizia dedicata.