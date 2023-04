Amazon: sconto del 38% su un tv Samsung da 43 pollici

Anche in questo 25 Aprile 2023, non si fermano le offerte di Amazon sui prodotti tech. Tra le promozioni più interessanti proposte quest'oggi, ne segnaliamo una molto interessante su un televisore Samsung da 43 pollici.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV UE43AU8070UXZT, Smart TV 43" Serie AU8000, Modello AU8070, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2: 339 Euro (549 Euro)

La consegna è garantita per mercoledì 3 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per poter godere della promozione.

Il televisore in questione è anche predisposto per il nuovo digitale terrestre ed è dotato di processore Crystal 4K ed Adaptive Sound che ottimizza il suono in base a ciò che si sta guardando. Presente anche la funzione Dynamic Crystal Color che garantisce colori brillanti ed immagini cristalline per riprodurre fedelmente i colori dei contenuti visualizzati.

Sempre in giornata odierna, segnaliamo anche l'interessante sconto sul Redmi Note 12 Pro 5G proposto da Amazon Italia e che garantisce una riduzione del 30% rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.