Amazon, sconto del 42% su un purificatore d'aria smart di Philips

Aspettando l'Amazon Prime Day 2022, che dista ormai pochi giorni, nella versione nostrana del noto portale e-commerce sono già disponibili parecchie promozioni. Tra queste, si fa notare uno sconto consistente su un purificatore d'aria smart di Philips.

Più precisamente, il modello Philips 2000i Series AC2889/10 viene ora proposto a un costo pari a 249,99 euro su Amazon Italia. Il prodotto, che viene spedito e venduto direttamente da Amazon (dunque non si passa per rivenditori), in precedenza aveva un prezzo di 429,99 euro. Questo significa che è attivo uno sconto del 42%, ovvero si possono risparmiare 180 euro.

In ogni caso, la promozione lanciata da Amazon Italia può risultare interessante anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello di purificatore d'aria né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, può trattarsi di una buona occasione anche in termini di disponibilità.

Per il resto, dovete sapere che si fa riferimento a un purificatore d'aria smart, in quanto è possibile controllare l'aria e modificare le impostazioni da smartphone mediante l'app Clean Home+, disponibile sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple. Non mancano una modalità Sleep e 5 velocità, così come il purificatore può rimuovere "germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 79m2".