Amazon: sconto del 44% e coupon aggiuntivo per uno Smart TV Samsung 4K

Andando oltre allo sconto Amazon su iPad Pro, risulta interessante tornare a fare riferimento su queste pagine a un'altra iniziativa promozionale avviata in ambito Tech dal noto store e-commerce. Infatti, è stata lanciata un'offerta non di poco conto su uno Smart TV 4K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung QE43Q65CAUXZT viene venduto a un prezzo pari a 449 euro. Da Amazon Italia si apprende che il costo consigliato risulterebbe di 799 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 44%.

Essenzialmente, dunque, si tratta, a conti fatti, di uno sconto di 350 euro. Non è però finita qui, visto che al momento in cui scriviamo risulta anche possibile applicare un coupon sconto ulteriore di 13,91 euro. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore che non risulti troppo datato, considerando che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel 2023. Inoltre, non si passa per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE43Q65CAUXZT, troviamo un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K. Non mancano inoltre tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, anche se per maggiori dettagli potrebbe magari interessarvi fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung.