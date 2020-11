Amazon: buono sconto da 5 Euro in regalo per il Black Friday grazie alle carte VISA

Mentre resta ancora attiva la promozione di Amazon che consente di ottenere un buono da 15 Euro per il Black Friday, il colosso di Seattle ha rilanciato un'altra offerta già proposta in passato, che permette di ottenere un coupon da 5 Euro semplicemente cambiando metodo di pagamento e rispettando i requisiti richiesti.

Come leggiamo sulla pagina promozionale, infatti, basta impostare la propria carta VISA come metodo di pagamento preferito, per ottenere un buono sconto da 5 Euro da utilizzare sul prossimo acquisto.

L'offerta sarà disponibile fino al 20 Dicembre 2020, e prevede l'aggiunta automatica al proprio account del del buono, che potrà essere utilizzato direttamente sul prossimo acquisto, spuntandolo in cassa.

Partecipano alla promozione solo le carte VISA emesse in Italia e già presenti all'interno dell'account Amazon, mentre almeno a giudicare da quanto riportato nei termini e condizioni presenti a piè di pagina, non sembrano esserci limitazioni sugli importi. L'e-commerce infatti osserva che "qualora l'importo dell'acquisto fosse inferiore al valore del buono promozionale (5€), il valore residuale verrà detratto dall'acquisto successivo".

Il buono può essere usato su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, ad eccezione di libri, eBook, Kindle, Riviste, Prodotti digitali, Buoni regalo o Offerte di terzi, e può essere riscattato solo da adulti.

Ogni account può partecipare alla promozione una sola volta.