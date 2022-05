Amazon, sconto del 50% su un TV Samsung Neo QLED da 55 pollici 4K

Amazon apre la settimana con uno sconto molto interessante su un TV Samsung Neo QLED da 55 pollici, che si avvicina al suo minimo storico, con un'offerta che fa calare del 50% il prezzo.

Di seguito, nello specifico, i dettagli della promozione:

Samsung TV Neo QLED QE55QN90AATXZT, Smart TV 55" Serie QN90A, Neo QLED 4K UHD, Alexa integrato, Titan Black, DVB-T2 [Efficienza energetica classe F] [Classe di efficienza energetica F]: 1009 Euro (1999 Euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 12 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 14 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma nella scheda prodotto è indicato che la disponibilità è garantita solo su sei unità, motivo per cui Amazon stessa consiglia di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare possibili problemi.

Il TV in questione è basato sulla tecnologia Quantum Matrix in cui i Mini LED controllano la luce delle zone buie e illuminate riproducendo il 100% del volume di colore. Sotto la scocca troviamo anche il processore Neo Quantum 4K con l'intelligenza artificiale, che migliora il suono del TV e la qualità in 4K dell'immagine. Ovviamente, si tratta di un tv pronto per DVB-T2.