Amazon: sconto di 740 euro e super omaggio sul TV LG OLED evo da 77 pollici

Non c'è solamente la Vetrina Stellare lato Amazon, dato che il ben noto portale e-commerce ha lanciato molteplici iniziative promozionali in ambito Tech. Tra queste, si fa notare quanto disponibile relativamente a un nuovo TV LG OLED evo da 77 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio relativamente a quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello LG OLED77G36LA viene proposto a un prezzo pari a 4.456,95 euro. Dal portale di Amazon si apprende che precedentemente il costo era di 5.199 euro.

A conti fatti, insomma, lo sconto di cui risulta possibile usufruire è di 742,05 euro. Considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel corso del 2023, dunque definibile come una novità, capite bene che già questo potrebbe potenzialmente fare gola a un utente che dispone di un certo budget. Va detto però che al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata.

Tuttavia, è dando un'occhiata alle immagini presenti su Amazon che si nota il fatto che il televisore risulta al centro anche di un'altra iniziativa promozionale. Fino al 7 maggio 2023, infatti, l'acquisto del modello LG OLED77G36LA consente di ottenere in omaggio il computer portatile LG gram (dal valore di 1.699 euro). In questo caso vale però la pena prestare particolare attenzione e consultare anche quanto indicato direttamente sul portale ufficiale di LG, nel caso siate interessati.

Da questo sito Web si apprende infatti che sono esclusi dall'iniziativa i rivenditori di Amazon, dunque è importante selezionare il prodotto venduto e spedito da Amazon EU Sarls tra le opzioni offerte dal portale e-commerce. Procedendo, ad esempio, da PC, potreste voler dare un'occhiata alla sezione a destra, per intenderci. Insomma, vale la pena prestare attenzione e magari dare un'occhiata anche al regolamento completo.

In ogni caso, per quel che concerne la scheda tecnica di LG OLED77G36LA, quest'ultima comprende un pannello con diagonale di 77 pollici e risoluzione 4K. Non mancano HDMI 2.1, webOS 23 e Wi-Fi 6, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di LG, dato che in quest'ultimo risiedono maggiori dettagli.