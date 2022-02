Amazon, che sconto su questo decoder DVB-T2: prezzo stracciato!

Non ci sono solo gli sconti della giornata palindroma di Mediaworld, quest'oggi. Anche Amazon infatti rilancia le sue classiche offerte e propone un'offerta molto interessante su un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, su cui viene proposto il 40% di sconto con il prezzo che scende sotto quota 25 Euro.

Di seguito, nello specifico, la descrizione del prodotto:

DVB-T2 Decoder Digitale Terrestre Hevc 10 bit con USB WiFi MT7601, Ricevitore Digitale Terrestre HDMI SCART Full HD/ 1080p/ H.265 / Dolby/MPEG-2/4, Supporto Sistema Nuovo [2in1 Telecomando Universale]: 23,99 Euro (39,99 Euro)

Il decoder è compatibile al 100% con il nuovo standard per il DVB-T2, che entrerà in vigore in via ufficiale nel 2023, sebbene il processo di switch off sia ormai già iniziato da diversi mesi.

Amazon garantisce la consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, per venerdì 25 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 18 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita non è effettuata direttamente da Leebox-EU, vale a dire il produttore del decoder, mentre la spedizione è gestita da Amazon con tutti i vantaggi del Prime e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dal codice di vendita. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, invece.