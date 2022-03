Amazon: sconto su un decoder SCART per il digitale terrestre DVB-T2

Nel giorno in cui è stato stabilito il nuovo calendario per il refarming del digitale terrestre, Amazon viene incontro a coloro che hanno scoperto di essere in possesso di un decoder non compatibile con il nuovo standard televisivo.

Di seguito, nello specifico, i dettagli dell'offerta:

Decoder Digitale Terrestre, Leelbox Decoder DVB-T2 HD H.265 HEVC Ricevitore Digitale Terrestre TV SCART HDMI 1080P 10 Bit riceve TUTTI i canali gratuiti,Supporta USB WiFi [Telecomando Universale 2in1]: 22,99 Euro (29,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 30 marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita da Leebox-EU. Ciò vuol dire che comunque il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

La particolarità di questo decoder è rappresentata dal fatto che è possibile agganciarlo all'ingresso SCART, che non è più molto diffuso sui TV di nuova generazione ma che fino a qualche anno fa rappresentava lo standard sulla maggior parte dei televisori disponibili sul mercato. Se quindi possedete una vecchia TV che non è compatibile, il consiglio è comunque di affidarvi un decoder tipo questo.