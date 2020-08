Amazon: in sconto due monitor LG, anche da gaming!

Dopo l'offerta sulle cuffie Beats Solo Pro, Amazon torna nuovamente alla carica con delle altre offerte per gli utenti. In questa notizia ci soffermiamo sui monitor targati LG, uno dei quali è da gaming,

Sconti Amazon monitor LG da gaming

LG 24GN53A UltraGear Monitor Gaming 24" FullHD LED, 1920 x 1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 179,99 Euro

LG 27UN83A Monitor 27" Ultra HD 4K LED IPS HDR, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 499,99 Euro

Amazon garantisce la consegna gratuita entro pochi giorni per entrambi i modelli. E' anche possibile effettuare l'acquisto a rate con la CreditLine di Cofidis che propone delle condizioni anche molto vantaggiose per il finanziamento ed il pagamento a rate. Per il secondo modello però "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime" e la disponibilità è garantita solo dal prossimo 13 Settembre.

E' anche possibile aggiungere la garanzia extra semplicemente spuntando l'apposita casella presente in basso a destra nella pagina del prodotto.

Ricordiamo che da oggi è anche attivo il nuovo volantino di Euronics che in alcuni punti vendita propone delle offerte fino al 40%.