Amazon: in sconto due TV Philips Ambilight 4K da 65 e 55 pollici

Mentre continuano le promozioni sui TV QLED e soundbar Samsung, Amazon rinnova quest'oggi le offerte e consente di portare a casa a prezzo ridotto due TV Philips Ambilight 4K Ultra HD.

Sconti TV Philips su Amazon

Philips TV Ambilight 65PUS8505/12 65" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica A+]: 949 Euro (999 Euro)

Philips TV Ambilight 50PUS8505/12 50" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica A]: 649 Euro (699,99 Euro)

Su entrambi i modelli viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 18 Febbraio 2021, se si ordina nella prossima ora, altrimenti si passa a venerdì 19 Febbraio. I TV sono venduti e spediti da Amazon e beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la garanzia e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Se si tratta di un regalo, però, viene consigliato di scegliere l'apposita sezione in quanto l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto della scatola e che non può essere nascosto.

Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 27,29 e 44,49 Euro, spuntando l'apposita casella.