Amazon, sconto facile di 5 Euro sui prodotti Seconda Mano: come ottenerlo

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia sullo sconto Amazon in regalo da utilizzare in occasione della Festa delle Offerte Prime. Quest'oggi segnaliamo un'altra promozione, che permette di ottenere uno sconto facile di 5 Euro sui prodotti di Amazon Seconda Mano (ex Warehouse).

Gli utenti che possono prendere parte alla promozione sono stati invitati attraverso una mail, oppure possono collegarsi direttamente alla pagina dedicata su Amazon. Basta cliccare sul pulsante dedicato per poter ottenere uno sconto da 5 Euro sull'acquisto successivo di prodotti resi.

Di seguito i termini e le condizioni dell'offerta:

Questa offerta è valida solo su invito. I clienti possono essere invitati a beneficiarne da Amazon tramite email, notifiche push, o banner su Amazon.it. I clienti possono verificare l’idoneità all’offerta visitando la pagina https://www.amazon.it/b/?node=8872707031 (“la pagina promozionale”).

I clienti che sono stati invitati da Amazon (“clienti idonei”) beneficeranno di uno sconto di 5€, che potranno utilizzare solo su prodotti venduti da Amazon Seconda mano e su ordini di almeno 15€ (“acquisto minimo”). I clienti hanno 7 giorni fino alle 23:59 dalla data in cui richiedono lo sconto (“il periodo dell’offerta”) su Amazon.it. La data di scadenza dello sconto è indicata nella pagina promozionale.

Ogni cliente idoneo può richiedere fino ad un massimo di un’offerta durante il periodo dell’offerta. Il massimo sconto che ciascun cliente può ricevere da questa offerta è un singolo sconto di 5€.

Lo sconto può essere utilizzato soltanto su prodotti venduti da Amazon Seconda mano sul sito www.amazon.it. Lo sconto non può essere utilizzato su prodotti venduti da altri venditori che non siano “Amazon Seconda mano” (ad esempio, l’offerta non si applica laddove il venditore è “Amazon DE“, “Amazon FR“, etc.).

Una volta che i clienti aggiungono l’offerta al proprio account cliccando sul bottone “Applica la promozione”, lo sconto sarà applicato automaticamente. Apparirà sulla pagina di riepilogo d’ordine per i prodotti idonei (escludendo eventuali costi di consegna e confezione regalo). I costi di spedizione ed imballaggio saranno applicati secondo le politiche ed i costi standard di Amazon.

L’offerta è soggetta ad un acquisto minimo per i prodotti idonei. Quindi, se i clienti rimuovono dei prodotti idonei dal carrello ed il valore totale dei prodotti idonei rimasti è al di sotto dell’acquisto minimo, l’offertà non sarà più applicata. Se i clienti cancellano l’ordine per un prodotto idoneo (in modo che il valore totale dei prodotti idonei rimasti risulti inferiore all’acquisto minimo), l’offertà non sarà più applicata. E, se i clienti effettuano il reso di prodotti idonei (in modo che il valore totale dei rimanenti prodotti idonei sia inferiore all’acquisto minimo), Amazon dedurrà il valore dello sconto dal rimborso.

Se i clienti usano il sistema di pagamento con 1-Click di Amazon, lo sconto non si applicherà all’ordine. I clienti devono pagare per il valore totale rimanente dei prodotti idonei una volta che lo sconto è stato applicato, o tramite carta di debito o credito, o utilizzando buoni regalo amazon.it. Contrariamente ai buoni regalo, i clienti non potranno vedere saldi non utilizzati per quest’offerta nella sezione “Il mio Account” di amazon.it.

Laddove non specificato diversamente sulla pagina promozionale, l’offerta non può essere utilizzata su ordini già effettuati o in combinazione con altre promozioni.

L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe essere ritiratao o modificata in qualsiasi momento e senza preavviso.

L’offerta non può essere sostituita da buoni in contanti.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, inclusi buoni regalo promozionali.

I costi di spedizione si applicano a tutti i prodotti secondo i termini e le condizioni base di Amazon.

L’offerta non si applica in aree che la proibiscono.

Si applicano i Termini e Condizioni di vendita di Amazon.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata alla pagina dedicata di Amazon.