Amazon: in sconto anche Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube

Si amplia ulteriormente la platea dei prodotti Amazon disponibili a prezzo ridotto. Dopo aver parlato degli sconti sugli smart speaker Echo, infatti, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto anche la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Cube. Riassumiamo quindi tutti i dongle che possono essere acquistati in sconto.

Sconti Fire TV Amazon

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale: 39,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD: 89,99 Euro (119,99 Euro)

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 24,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 29,99 Euro (39,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su tutti i Fire TV in questione. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità, secondo le condizioni previste. Inoltre, è possibile associare automaticamente il proprio account al dispositivo per una configurazione più facile.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.