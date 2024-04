Su Amazon lo sconto è Galattico: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 300€ in meno!

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è di fatti un Notebook mascherato da tablet. Prestazioni eccellenti mettendo insieme RAM 12GB, 512GB di memoria espandibile, batteria da 11.200 mAh, processore Snapdragon 8 Gen 2, sistema operativo Android 13, quasi 15 pollici. Applica ora il codice sconto da 300 euro SAMSUNGTABS9 e puoi anche pagarlo a rate.

Galaxy Tab S9 Ultra viene fornito del caricabatterie Samsung da 45W con USB-C, per ricaricare il tuo dispositivo in maniera più veloce. Ciò va ad aggiungersi ad una batteria già performante al massimo-

Display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6” per dare vita alla tua creatività con colori vividi e neri intensi basato su HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120H<.

I più sbadati certamente apprezzeranno la scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68, così da proteggerlo contro cadute, polvere o acqua.

S Pen inclusa con una classificazione IP68 contro acqua e polvere e prestazioni migliorate. Comodo aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica.

Algoritmo Vision Booster che rileva la luce solare e regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto.

Processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy offre prestazioni elevate e risparmio energetico.

Potrai dare sfogo alla tua creatività con app quali GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion. Puoi anche sfogare il tablet per visualizzare e modificare con facilità le tue creazioni.

sconto del 5% più codice promozionale da 300 euro SAMSUNGTABS9, per un prezzo finale di 1.109,00 euro. Pagabile anche in comode rate a interessi zero.

