Amazon: SCONTO IMPERDIBILE su robot aspirapolvere e lavapavimenti

Dopo aver segnalato lo sconto sulla TV Nokia da 65 pollici, torniamo a parlare delle promozioni proposte dal colosso di Seattle in giornata odierna. Tra i numerosi sconti, ne citiamo uno molto interessante su un robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il roborock Q5 Pro+ è disponibile a 359 Euro, 190% Euro in meno rispetto ai 549 Euro di listino. Tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “Applica coupon 190€” che è presente direttamente nella pagina dedicata.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per il 15 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi, e dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile la dilazione direttamente con Amazon.

Il robot roborock Q5 Pro+ è sia aspirapolvere che lavapavimenti ed è dotato di un sistema di svuotamento per la polvere, ed offre una potenza di aspirazione di 5500Pa, mentre il serbatoio è da 180 mL. Presente anche un sistema di navigazione preciso in grado di riconoscere gli oggetti, oltre che il supporto con l’app Alexa.

