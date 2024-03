Amazon, sconto incredibile su robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi

Non potevano mancare gli sconti sui robot aspirapolvere in occasione delle Offerte di Primavera targate Amazon, che hanno preso il via oggi 20 Marzo e termineranno il 25 del mese. Il colosso di Seattle, infatti, propone uno sconto incredibile sullo Xiaomi Robot Vacuum X10.

SUPER OFFERTA su robot aspirapolvere Xiaomi

Il robot aspirapolvere lavapavimenti, dotato di svuotamento automatico della polvere, è disponibile a 299,99 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 599,99 Euro. La riduzione è pari al 50% se si confronta con il prezzo consigliato dal produttore, ma è anche considerevole se si tiene conto del prezzo più basso raggiunto di recente dal marketplace, pari a 369,99 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile la dilazione di pagamento direttamente tramite il sistema della società americana, che solitamente consente di dividere l'importo in cinque o dieci rate mensili.

Come dicevamo poco sopra, la stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia è in grado di raccogliere e svuotare la polvere oltre 60 volte e si sigilla in automatico, mentre la ventola da 4000Pa garantisce un'aspirazione e lavaggio 2-in-1 più efficienti.