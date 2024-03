Amazon, sconto interessante su portatile da gaming ASUS con RTX 4060

Mentre eBay lancia il nuovo coupon di Marzo 2024, anche Amazon propone una nuova serie di offerte a pochi giorni dagli sconti di Primavera Amazon che partiranno il 20 Marzo e che dureranno cinque giorni.

SUPER OFFERTA su notebook ASUS TUF

Di seguito i dettagli dello sconto:

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV#B0CLH3VF79, Notebook con Monitor 15,6" FHD Antiglare, 144Hz, Processore Ryzen 7 7735HS, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, Windows 11 Home, Grigio: 1099 Euro (1399 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 19 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 47 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Il reso può essere effettuato entro 30 giorni dal momento della ricezione dell'ordine, e la consegna e spedizione è gestita direttamente da Amazon.

Non è possibile godere invece dei pagamenti a rate targati Amazon a tasso zero ed interessi zero e spalmati in cinque o dodici mensilità, ma solo tramite Cofidis alle condizioni proposte.

Il laptop è dotato di un display da 15 pollici a 144Hz, mentre la tastiera è ottimizzata per il gaming e dotata di retroilluminazione RGB. A livello hardware troviamo anche il processore AMD Ryzen 7 con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria dedicata. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.