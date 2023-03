Amazon, sconto IVA su MacBook Air M2 ed iPad da 10 pollici

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino, da Amazon giungono delle interessanti offerte su due prodotti Apple che beneficiano di una sorta di Sconto IVA, dal momento che i prezzi vengono ridotti del 18%.

Si tratta del MacBook Air con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte, ed iPad Air da 10,9 pollici nella versione WiFi + Cellular e 64 gigabyte di memoria interna:

MacBook Air con chip M2 , Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1.238,58 Euro (1.529 Euro)

, Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1.238,58 Euro (1.529 Euro) iPad Air 2020 (10,9", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - Argento (4ª generazione): 649 Euro (789 Euro)

Per quanto riguarda il MacBook Air con M2, Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 247,72 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per venerdì 3 marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Anche sull'iPad Air da 10,9 pollici è possibile optare per il pagamento rateale: in questo caso le mensilità sono cinque da 129,80 Euro e le stime di consegna sono le stesse.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non lasciarvi sfuggire queste due interessanti offerte su altrettanti prodotti.