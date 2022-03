Amazon: in sconto laptop ASUS con schermo OLED da 13,3 pollici

A poche ore dalla nostra precedente notizia sulle offerte Amazon su microSD ed SD SanDisk, torniamo a spulciare il listino del colosso di Seattle che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un laptop a marchio ASUS, con schermo OLED da 13,3 pollici.

Di seguito, nello specifico, i dettagli dello sconto:

ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX363EA#B09FPW4Z6P, Notebook touch-screen 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Win 11 Home,Grigio: 899 Euro (999 Euro)

Il risparmio è di 100 Euro, pari al 10% rispetto al prezzo di listino. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso prodotto sulla piattaforma di Jeff Bezos. La consegna, senza costi aggiuntivi,è garantita per domani 3 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 31 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia per due anni al prezzo di 68,37 Euro o per tre anni a 99,22 Euro. Nessuna informazione, invece, sulla data di scadenza dell'offerta ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del laptop, onde evitare possibili brutte sorprese e quindi perdere la promozione.