Amazon: sconto su un laptop ASUS con schermo OLED e soundbar LG

In attesa del via alle offerte di primavera Amazon, in giornata odierna sul sito web del colosso di Seattle troviamo una serie di promozioni molto interessanti. Protagonisti sono un laptop ASUS con schermo OLED da 13 pollici ed una soundbar LG, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro.

Di seguito gli sconti:

ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX363EA#B09FPW4Z6P, Notebook touch-screen 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Win 11 Home,Grigio: 899 Euro (999 Euro)

LG SP9YA Soundbar TV 520W 5.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out: 599 Euro (699,99 Euro)

Sul notebook ASUS la disponibilità è immediata e la consegna è garantita per lunedì 4 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Per quanto riguarda la soundbar, invece, è disponibile il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 49,92 Euro al mese, e l'arrivo a casa è garantito entro martedì 5 Aprile 2022 per chi evade l'ordine entro 9 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia.

Nessuna informazione sulla scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.