Amazon: in sconto memorie RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 da 16GB

Continuano anche nel weekend le promozioni di Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone un interessante sconto su un set di memorie RAM per PC Desktop, che può essere portato a casa ad un prezzo ridotto rispetto a quello precedente.

Il modello in questione è targato Corsair Vengeance LPX e può essere acquistato ad 85,99 Euro, rispetto ai 90.87 precedenti, per un risparmio di 4,88 euro (pari al 5%). I due moduli da 8GB sono DDR4 a 3200 Mhz e sono anche dotati di un dissipatore in alluminio che assicura una riduzione del calore. Inoltre, è possibile scegliere tra vari colori per abbinarli perfettamente alla scheda madre presente del computer.

Nella scheda tecnica leggiamo che la memoria è ottimizzata e testare per essere compatibile con le piattaforme Intelr X99 ed i chipset della serie 100 e 200, per offrire frequenze elevate, maggiore banda passante e minori consumi.

Amazon garantisce la consegna a casa entro giovedì se la si ordina nel giro di poche ora, ma nella scheda tecnica leggiamo che "è richiesto un tempo di consegna più elevati rispetto a quelli solitamente previsti per gli articoli Prime", sebbene garantiscano tutti i vantaggi previsti dalla sottoscrizione. E' anche possibile aggiungere i due anni di copertura extra per guasti ad 8,29 Euro.