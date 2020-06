Amazon: sconto su un monitor da gaming MSI Optix da 27' FHD

Dopo lo sconto sull'SSD Samsung, torniamo nuovamente su Amazon per riportare un'altra promozione proposta dalla società americana, rivolta principalmente agli appassionati di gaming.

A 249,99 Euro è infatti possibile portare a casa il monitor da gaming da 27" MSI Optix G271, per un risparmio di 35,98 Euro, il 13% in meno rispetto ai 285,97 Euro, con vendita e spedizione gestita direttamente da Amazon e consegna gratuita entro mercoledì se si ordina nel giro di 10 ore.

Il monitor è caratterizzato da un pannello IPS con refresh rate di 144Hz ed un tempo di risposta di 1ms. E' inoltre anche dotato della funzione Night Vision che sintonizza il colore nero mettendo in risalto i dettagli nelle aree scure, il che è particolarmente utile durante le sessioni di gaming. Presente anche il supporto alla tecnologia FreeSync, che rende la visione ed i gameplay più fluidi, mentre l'Anti-Flicker offre un'esperienza visiva confortevole. A ciò si aggiunge anche l'ampio angolo di visione di 178 gradi, che permette di ottenere un'esperienza ottimale da ogni angolo.

Amazon consente anche di aggiungere la protezione aggiuntiva, comprensiva di due anni di copertura guasti al prezzo di 11,69 Euro. Non è stata diffusa alcuna informazione in merito alla scadenza dell'offerta, e per questo vi invitiamo ad approfittarne subito in caso d'interesse.