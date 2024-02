Amazon, sconto su notebook Acer con i7 e RTX 3070 per San Valentino

Anche in questo San Valentino, non si fermano gli sconti Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, l'e-commerce consente di acquistare a prezzo ridotto un laptop a marchio Acer con processore laptop i7 e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Acer Predator Helios 300 PH315-54-725M Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, Windows 11 Home: 1199 Euro (1299 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 21 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La disponibilità è indicata solo su sette unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti del prodotto in questione.

Amazon propone anche il pagamento rateale con Cofidis, alle condizioni indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.