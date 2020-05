Amazon: sconto su notebook Acer Nitro 5 da gaming con processore Intel Core i7

Dopo lo sconto Unieuro sul notebook Asus, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, quest'oggi Amazon propone un'altra importante promozione su un computer portatile targato Acer.

Si tratta dell'Acer Nitro 5, un notebook da gaming con processore Intel Core i7-9750H, 16 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 256GB ed hard disk da 1 terabyte e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria dedicata GDDR5. Il computer ha uno schermo da 15,6 pollici Full HD IPS a LED LCD con refresh rate di 60 Hz, ed è ovviamente basato su Windows 10 Home come sistema operativo. E' anche presente il sistema Coolbost che aumenta del 10% la velocità delle ventole in caso di surriscaldamento durante le sessioni da gaming e del 9% il raffreddamento della CPU e GPU. E' presente il sistema Nitrosense che consente di gestire e monitorare il sistema in tempo reale per evitare surriscaldamento eccessivi.

Il computer viene proposto al prezzo di 1.099 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino, per un risparmio di 200 Euro. La consegna è garantita entro giovedì senza alcun costo aggiuntivo per i clienti abbonati a Prime, e nella scheda è anche possibile aggiungere la copertura da danni accidentali per 2 anni a 117 Euro.



Aggiornamento 16:49 - Nel momento in cui stiamo scrivendo è indicata la disponibilità solo per 10 unità. Evidentemente quindi l'offerta sta riscuotendo successo e consigliamo di approfittarne il prima possibile in caso d'interesse.