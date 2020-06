Amazon: in sconto il notebook Acer Swift 3 da 14' con AMD Ryzen 5

E' disponibile su Amazon ad un prezzo molto conveniente il computer portatile Acer Swift 3 SF314-41-R1G0. La società di Seattle propone quest'oggi una promozione estremamente interessante per coloro che sono alla ricerca di un notebook da 14 pollici.

A livello tecnico il notebook oltre al display da 14 pollici Full HD IPS LED LCD, include il processore AMD Ryzen 5 3500U, accompagnato da 8 gigabyte di RAM DDR4, SSD da 512GB e scheda grafica AMD Radeon Vega 8. Il prezzo proposto da Amazon è di 599 Euro, l'8% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, per un risparmio di 50 Euro.

Amazon garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 24 Giugno, e nella scheda tecnica sono disponibili anche tanti accessori e piani opzionali.

Ad esempio a 62,09 Euro è possibile aggiungere la copertura da danni accidentali per due anni, mentre a 39,99 Euro è disponibile la McAfee Total Protection 2020 da un anno per tre dispositivi. Ad 89,99 Euro, invece, Amazon garantisce il piano sempre da un anno di Microsoft 365 Family, che può essere diviso con massimo sei persone.

Come sempre, non sono state diffuse informazioni sulla data di scadenza dell'offerta e per questo consigliamo di effettuare l'acquisto appena possibile in caso d'interesse.