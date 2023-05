Amazon, che sconto su Ring Intercom! In bundle con Echo Dot a meno di metà prezzo

Il lancio di Ring Intercom di Amazon risale a meno di un mese fa, quando la soluzione per citofoni smart della compagnia di Seattle ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Oggi, finalmente, Ring Intercom finisce in forte sconto su Amazon, con un risparmio che, in alcuni bundle, arriva fino al 53% del prezzo di listino!

Tre sono le configurazioni di Ring Intercom in sconto del 53% rispetto al MSRP. La prima è quella che comprende Ring Intercom e un Echo Dot di quinta generazione, che viene proposta al prezzo di 89,99 Euro contro i 194,98 Euro di listino, per un risparmio di ben 104,99 Euro. La combinazione tra Echo Dot e Ring vi permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità dell'Intercom, ma anche di usare appieno i servizi offerti da Amazon, come l'assistente vocale Alexa e Prime Music.

A 99,99 Euro, 10 Euro in più della combo Ring Intercom + Echo Dot, abbiamo il bundle che comprende Ring Intercom, Echo Dot e la Batteria a sgancio rapido aggiuntiva di Amazon. L'Echo Dot è sempre di quinta generazione, mentre anche in questo caso lo sconto è del 53%, su un prezzo di listino del pacchetto pari a 214,98 Euro. La batteria ricaricabile è invece compatibile con tutti i dispositivi Ring, e può esservi molto utile per non rimanere senza il vostro citofono smart nemmeno quando la batteria principale si scarica.

Infine, a 109,99 Euro potete portarvi a casa il pacchetto che comprende Ring Intercom, Echo Dot, la Batteria a sgancio rapido e la Stazione di ricarica di Amazon. Un bundle davvero completo, perfetto per chi desidera implementare nella propria casa smart i prodotti Ring a partire da zero. Anche in questo caso, lo sconto è del 53%, poiché il MSRP delle componenti del bundle è di 234,98 Euro.

Se invece non siete interessati all'Echo Dot di quinta generazione incluso in ciascun bundle, sappiate che ci sono delle offerte Amazon pensate anche per voi: per esempio, il Ring Intercom singolo viene venduto a 79,99 Euro, il 38% in meno del prezzo di listino (fissato a 129,99 Euro); la combinazione Ring Intercom + Batteria a sgancio rapido viene invece proposta a 89,99 Euro, con un risparmio di 60 Euro rispetto al MSRP; infine, il pacchetto "completo" con Ring Intercom, batteria a sgancio rapido e Stazione di ricarica è scontato del 41%, scendendo da 169,99 a soli 99,99 Euro.