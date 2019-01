Amazon: sconto su router Netgear ed SSD Samsung e Crucial

Nuovo appuntamento con la nostra notizia quotidiana sulle migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon Italia. Quest'oggi diamo ancora una volta ampio spazio al mondo degli SSD, che vengono proposti in offerta dal colosso di Seattle, insieme ad un router Netgear.

Proprio partendo dal router, si tratta del Nighthawk WiFi AC2300, compatibile anche con Alexa e Google Home e basato su un processore dual core da 1 GHz che garantisce la massima velocità e sicurezza per i bambini grazie al Parental Control Circle Disney. Il router integra anche l'antivirus Armor ed il Bitdefender, e passa dai precedenti 184,90 Euro agli attuali 160,07 Euro.

In offerta anche due SSD. Il primo è l'MZ-N6E1T0BW 860 EVO M.2 di Samsung, e nella versione da 1 terabyte da 2,5'' SATA III passa da 400,99 Euro a 149,50 Euro, per un risparmio complessivo del 63%, pari a 251,49 Euro.

In offerta anche l'SSD interno BX500 CT480BX500SSD1 da 480 gigabyte della Crucial, su cui Amazon applica uno sconto del 40% pari a 39 Euro e passa da 69,90 a 57,99 Euro. Quest'ultimo però è disponibile fino ad esaurimento scorte, e nel momento in cui stiamo scrivendo ne è stato richiesto il 64%, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso di interesse.