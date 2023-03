Amazon: sconto su un set di lampadine a LED compatibili con Alexa e Google Home

Il martedì di Amazon si apre con uno sconto molto interessante su un set di lampadine a LED compatibili sia con Alexa che su Google Home, su cui è possibile godere di una riduzione del 35% rispetto al prezzo imposto grazie ad un coupon da applicare direttamente nella scheda prodotto.

Le lampadine sono a marchio Aigostar ed il prezzo, cliccando sul flag "applica coupon 35%", passa da 39,99 Euro a 25,99 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 8 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime due ore: la spedizione è gestita direttamente da Amazon mentre la vendita dal produttore Aigostar, che ovviamente garantisce tutti i vantaggi classici del Prime inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un set di lampadine a LED 328 LS2 WiFi da 6,5W, dimmerabili RGB scegliendo tra 16 milioni di colore con temperature da 2700K a 6500K e compatibili sia con Alexa di Amazon che Google Home, che permettono di controllarne l'accensione, di sincronizzarle con la musica e simulare le scene.

Come avvenuto anche in precedenza, Amazon non fornisce alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.