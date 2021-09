Amazon, che sconto sullo Smart Monitor Samsung 2021: sotto i 200 euro!

Nel contesto delle offerte di settembre firmate Amazon, sul noto portale e-commerce è comparsa una promozione intrigante relativa a un monitor smart di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502) viene venduto a 199,90 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy veniamo a conoscenza del fatto che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 279 euro. Questo significa che il possibile risparmio è pari al 28%, quindi lo sconto è di 79,10 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori di terze parti, visto che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, la promozione avviata da Amazon rimarrà attiva per tempo limitato. Infatti, al momento in cui scriviamo mancano poche ore al termine dell'offerta, in quanto l'azienda di Andy Jassy ha deciso di renderla disponibile solamente per un certo lasso di tempo. Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung Smart Monitor M5, in questo caso si fa riferimento al modello di recente uscita che presenta un pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non mancano inoltre le principali applicazioni smart, da Netflix ad Amazon Prime Video. Per il resto, non commettete l'errore di confondere il prodotto con un TV: in questo caso si tratta di un monitor.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.