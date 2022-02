Amazon, sconto sulla smart tv Xiaomi da 43 pollici UHD 4K DVB-T2

Nel giorno in cui Unieuro rilancia gli LG TV Days, anche Amazon risponde ed in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV a marchio Xiaomi con diagonale di 43 pollici.

Si tratta della Xiaomi Mi P1 LED 43 pollici, che è disponibile a 349 Euro, con un risparmio di 100,90 Euro rispetto ai 449,90 Euro di listino. Il colosso di Seattle propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 69,80 Euro al mese per cinque mesi, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per venerdì 11 Febbraio 2022.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni a 20,59 Euro e tre anni a 27,79 Euro al mese. E' ovviamente disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, da scegliere direttamente al check-out.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV piatto con risoluzione 4K UHD e sintonizzatore HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC, in grado di garantire pieno supporto a tutti i nuovi standard quindi. Presente anche il supporto al Dolby Vision, HDR e MEMC UHD 60Hz, oltre che ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast ed altri. Al suo interno è integrato anche Google Assistant.