Amazon: in sconto una sound bar LG ed un TV Samsung da 50'' 4K

In attesa di scoprire le promozioni che proporrà Amazon in occasione del Prime Day 2019, in programma 15 e 16 Luglio, continuano le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica sul sito americano. Nella giornata di oggi la società americana propone un'interessante offerta su una sound bar LG ed un TV Samsung.

Partendo proprio dal televisore, si tratta dell'UE50NU7400U, che ha una diagonale di 50 pollici con pannello 4K Ultra HD con supporto all'HDR e la tecnologia Dynamic Crystal Colour, che permette di godere al meglio delle immagini grazie a colori più nitidi che garantiscono un'esperienza di visione più dettagliata. E' anche presente la funzione UHD Dimming, che suddivide lo schermo in sezioni ed ottimizza il colore in ognuna di essa regolando in automatico nitidezza, livelli di nero e bianco. Amazon lo propone al prezzo speciale di 399 Euro, il 53% in meno rispetto agli 849 Euro di listino, per un risparmio di 450 Euro.

L'altra offerta, come dicevamo nel titolo, riguarda una sound bar LG, il modello SK6 da 2.1 canali con subwoofer e radio FM. La sound bar ha una potenza di 360 W, ed è in grado di riprodurre l'audio high-res a 24bit/96kHz. La compagnia americana la propone al prezzo di 199,90 Euro.