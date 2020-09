Amazon: sconto sull'SSD interno Samsung EVO 860 da 250GB

A poche ore dalla presentazione del nuovo SSD 980 PRO di Samsung, Amazon propone un'offerta sul Samsung EVO 860, un SSD da 250 gigabyte interno.

La memoria può essere acquistata al prezzo di 39,99 Euro, 3 Euro in meno rispetto ai 42,99 Euro di listino, per un risparmio del 7%. Non si tratta certo di uno sconto da far gridare al miracolo, ma dati alla mano è il prezzo più basso raggiunto negli ultimi tempi dall'SSD.

A livello tecnico, offre una velocità di scrittura sequenziale fino a 550 Mb/s e di scrittura fino a 520 Mb/s. E' basato sull'interfaccia SATA 6 Gb/s ed è retrocompatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, mentre il fattore di forma è da 2,5 pollici, che lo rende un'ottima opzione sia per i computer portatili che i fissi.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro domani, giovedì 24 Settembre, se si effettua l'ordine entro 8 ore e 48 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita e spedizione è gestita direttamente dalla compagnia di Seattle, che consente anche di aggiungere la copertura per due anni da guasti semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 4,09 Euro.

Non sono arrivate informazioni sulla data di scadenza della promozione.