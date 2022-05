Amazon, in sconto tanti notebook da gaming MSI Katana con NVIDIA RTX

Nel giorno in cui Mediaworld celebra lo Star Wars Day, Amazon risponde con una serie di sconti molto interessanti sui notebook da gaming MSI Katana con NVIDIA RTX come scheda video. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti MSI Katana su Amazon

Di seguito la lista:

MSI Katana GF66 11UC-1224IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 999 Euro (1299 Euro)

MSI Katana GF66 12UC-075IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1199 Euro (1499 Euro)

MSI Katana GF66 12UD-074IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050Ti 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1329 Euro (1699 Euro)

MSI Katana GF66 11UG-834IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4 3200MHz, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1499 Euro (1699 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già per martedì 10 Maggio 2022 o su alcuni per il 6 Maggio 2022 se si ordina in giornata, senza alcun costo aggiuntivo ovviamente. Purtroppo non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon.