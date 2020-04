Amazon: sconto sul TV LG NanoCell 65SM8500PLA da 65' 4K

Dopo aver segnalato l'offerta sul Panasonic TX-58GX810E, non si fermano le offerte dei principali negozi online sui prodotti d'elettronica ed hi-tech. E' Amazon, nello specifico, a proporre un'altra promozione su un televisore targato LG.

Si tratta del NanoCell 65SM8500PLA da 65 pollici, con pannello 4K Cinema HDR e supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. Il televisore può essere acquistato ad 899 Euro, il 10% in meno rispetto ai 999 Euro precedenti, per un risparmio di 100 Euro.

Il televisore è basato sul processore a7 di seconda generazione, accompagnato dall'algoritmo di deep learning. Inoltre, sempre a livello software troviamo anche l'integrazione con Google Assistant ed Alexa, mentre la tecnologia Nano Color è in grado di riprodurre l'ampio spetto cromatico rendendo i colori ancora più precisi e reali.

Come sottolineato anche nelle altre notizie, anche in questo caso i tempi di spedizione sono più elevati a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. Nella scheda infatti leggiamo che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", ed infatti non è indicata alcuna possibile data di consegna. Il TV ovviamente beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la spedizione gratuita.

E' anche possibile aggiungere la copertura da guasti al prezzo di 59,85 Euro.