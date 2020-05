Amazon: sconto sulla TV Philips 55OLED754 da 55 pollici OLED 4K

Dopo aver segnalato lo sconto di Mediaworld sul TV Panasonic OLED da 55", torniamo a parlare delle offerte di quest'oggi sui televisori. In questa notizia ci spostiamo da Amazon, che propone una promozione molto interessante su un TV Philips OLED da 55 pollici.

Il modello in questione è il 55OLED754 da 55 pollici, con pannello UHD 4K e tecnologia Ambilight su tre lati, che può essere acquistato al prezzo di 1.199 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino.

La disponibilità è immediata, con consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì, se si effettua l'ordine entro 7 ore e 4 minuti.

Il TV, di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine grazie ad altri sconti, include un pannello OLED, ed è basato sul processore Philips P5 Perfect Picture. Il nuovo Philips si basa anche sulla tecnologi Ambilight, che utilizzando i led intelligenti montati lungo i bordi del pannello dà la sensazione che lo schermo sia più grande e garantisce un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata. Garantito il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision, che rendono l'audio e le immagini ancora più realistiche e garantiscono un'esperienza cinematografica.

Amazon, come avvenuto anche in passato, non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, ma non sono segnalate restrizioni sulla spedizione.