Amazon: in sconto Xiaomi Redmi Note 9 Pro e POCO X3 NFC

Continuano le offerte di Natale targate Amazon, che quest'oggi propone un'ampia gamma di sconti su diversi smartphone a marchio Xiaomi, tra cui POCO X3 NFC ed il Redmi Note 9 Pro. Ecco tutti i dettagli.

Sconti smartphone Xiaomi su Amazon

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67" FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] - Colore Interstellar Grey: 219,90 Euro

Come sempre, consigliamo di visualizzare nelle diverse schede dei prodotti la data di scadenza delle promozioni e l'eventuale arrivo in tempo per Natale.

Per conoscere al meglio il nuovo POCO X3 NFC, vi rimandiamo alla nostra recensione a cura di Andrea Zanettin.

Amazon ovviamente consente di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2021, come stabilito dalle nuove linee guida entrate in vigore con il periodo natalizio.