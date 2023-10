Amazon Seconda Mano: 20% di sconto immediato su tantissimi prodotti

Quando manca sempre meno alle Offerte Prime targate Amazon, in programma il 10 ed 11 Ottobre 2023 prossimo, il colosso di Seattle sta proponendo già una serie di sconti sui prodotti e servizi. Oggi è la volta di Amazon Seconda Mano (ex Warehouse).

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata di Amazon, la società americana permette di risparmiare il 20% su una selezione di prodotti resi.

L’offerta sarà disponibile da oggi, 6 Ottobre 2023, alle 23:59 del 9 Ottobre 2023 prossimo. Probabile quindi che Amazon lanci un’altra offerta sui prodotti ex Warehouse in occasione della 48 ore di sconti della prossima settimana.

Per accedere allo sconto è necessario aggiungere semplicemente uno dei prodotti nel carrello, assicurandosi che sia del programma Amazon Seconda Mano (tramite l’opzione “Visualizza Opzioni” direttamente in basso a destra nella scheda) ed il sistema provvederà a stornare il 20% al momento del pagamento, nel carrello.

Amazon spiega che l’offerta non è cumulabile con altre promozioni attive.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!