Amazon Seconda Mano: 20% di sconto su una selezione di prodotti per il Black Friday

Al via ufficiale la Settimana del Black Friday 2023 su Amazon, che continuerà fino al prossimo 27 Novembre 2023 con una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti. Alla festa non poteva non partecipare anche il programma Amazon Seconda Mano, ex Warehouse, da sempre fucina di grandi occasioni.

Amazon ha annunciato tramite la pagina di Amazon Seconda Mano che dalla mezzanotte di oggi, 17 Novembre 2023, alle 23:59 del 22 November 2023, i propri clienti potranno ottenere uno sconto del 20% sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano.

Come avvenuto anche in passato per sconti analoghi, la riduzione sarà applicata direttamente al check-out, al momento della selezione dell’indirizzo di spedizione, e l’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

È possibile accedere alla lista completa dei prodotti in offerta direttamente attraverso questo indirizzo. Nelle condizioni Amazon evidenzia che “verifichiamo con attenzione la qualità di ciascun articolo, e ispezioniamo tutti i prodotti per testarli e ripararli, se necessario, prima della vendita. Preferisci acquistare prodotti usati come scelta ecologica per l’ambiente? O stai cercando sconti eccezionali per i tuoi articoli preferiti? Ad Amazon Seconda mano ti offriamo prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta in ottimo stato, a un prezzo scontato, con una garanzia legale e il praticissimo servizio di reso Amazon”.