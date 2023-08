Fuori tutto Amazon Seconda Mano: fino al 50% di sconto sui prodotti Warehouse

È attiva dallo scorso 24 Luglio 2023, e scadrà alle 23:59 del 20 Agosto 2023, la promozione sui prodotti Amazon Seconda Mano, l’ex Warehouse che permette di acquistare a prezzi ridotti i prodotti resi selezionati.

L’offerta consente di ottenere uno sconto fino al 50% su tantissimi prodotti resi di qualità Amazon, e la riduzione sarà visibile direttamente nel check-out. Gli sconti sono disponibili sui prodotti disponibili e mostrati nella pagina dedicata su Amazon, dove sono presenti tutte le informazioni anche sulle condizioni dei prodotti.

Amazon evidenzia che tutti i prodotti Amazon Seconda Mano vengono sottoposti a controlli di qualità prima di essere messi in vendita e viene testato accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche di ciascun articolo, attribuendogli una condizione specifica prima di venderlo. Inoltre, nei magazzini viene anche controllato che ai prodotti non manchi nessun accessorio e che le confezioni non siano danneggiate. La condizione viene indicata con alcune etichette: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”, ognuna delle quali indica lo stato del prodotto.

Anche a riguardo, per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina presente sul sito di Amazon.

