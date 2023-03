Amazon segnalerà i prodotti con più resi: nuova etichetta in arrivo anche in Italia?

Il 2023 sarà l'anno dei negozi fisici per Amazon, stando alle parole del CEO dell'azienda Andy Jassy. Ciò però non significa che il colosso dell'ecommerce abbia dimenticato gli acquisti online: al contrario, sembra che presto arriverà su Amazon una importante feature a difesa dei consumatori, che permetterà di aiutarli a non farsi truffare.

Un report di The Information, rilanciato nelle scorse ore da The Verge, spiega infatti che Amazon ha dato il via al rollout dell'etichetta "restituito di frequente" per i prodotti disponibili sul suo marketplace online, che apparirà sulle pagine di tutti quegli oggetti che, dopo essere acquistati, vengono spesso restituiti dagli utenti della piattaforma. La feature, in altre parole, sembra promettere di aiutare i consumatori ad evitare scelte di bassa qualità o prodotti con delle immagini e delle inserzioni ingannevoli rispetto alle loro vere caratteristiche.

Per l'azienda, l'etichetta dovrebbe anche ridurre il numero dei resi gratuiti, dal momento che ogni utente Amazon ha diritto al ritorno senza spese aggiuntive entro 30 giorni di tutti i prodotti nuovi e inutilizzati presenti sulla piattaforma (con l'esclusione di alcuni specifici prodotti non-restituibili). Inoltre, l'etichetta, che si basa interamente sulle scelte dei consumatori, dovrebbe anche ridurre il peso delle recensioni false nel "gonfiare" le vendite di oggetti di bassa qualità, cloni di altri prodotti e falsi di vario genere.

The Information afferma di aver constatato la presenza dell'etichetta "restituito di frequente" su tre articoli, ovvero due vestiti e un giradischi per vinili e CD. Ciò significa che la feature sarebbe già in fase di rollout: tuttavia, la fonte afferma che per vedere l'avviso è necessario aver effettuato il login sulla piattaforma di Jeff Bezos ed essere collegati alla versione americana del servizio. Non è ancora chiaro se la funzione sia in arrivo anche in Europa e in Italia, né tantomeno quando verrà lanciata su scala più ampia.

Betsy Harden, portavoce di Amazon, ha spiegato sempre a The Information che "Abbiamo iniziato a mostrare le informazioni sul tasso dei resi di alcuni prodotti per aiutare i nostri clienti e fare acquisti più consapevoli ed effettuare decisioni informate". Accanto ai guadagni per l'azienda e a quelli per gli utenti, comunque, l'etichetta potrebbe portare a degli ingenti benefici ecologici, riducendo il numero di viaggi richiesti per il trasporto dei prodotti, il numero degli imballaggi di questi ultimi e lo spazio occupato dai resi nei magazzini dell'ecommerce di Seattle.