Amazon: sei anni di carcere alla coppia che aveva abusato delle politiche di reso

Qualche tempo fa su queste pagine parlammo delle vicende legate ad una coppia che, abusando delle politiche di reso di Amazon, aveva truffato il colosso di Jeff Bezos per 1,2 milioni di Dollari. Per i due, i coniugi Erin e Leah FInah, il tribunale dell'Indiana ha comminato una pena esemplare.

I due, infatti, avevano messo su un metodo che all'apparenza sembrava praticamente perfetto, ma che è finito sotto gli occhi della compagnia di Seattle, che a sua volta con i suoi legali l'ha portata in tribunale ottenendo la sentenza sperata.

Erin e Leah Finah, infatti, conoscendo l'elasticità della policy interna di Amazon in termini di restituzioni e sostituzioni degli oggetti acquistati, acquistavano sul sito una quantità molto elevata di prodotti legati al mondo della tecnologia ed elettronica al consumo, come smartphone, computer, console e smartwatch. Il tutto utilizzando account con credenziali palesemente fasulli. Dopo un tot di tempo, questi procedevano alla sostituzione dei beni, sfruttando la politica di Resi e Rimborsi che non prevede alcun costo aggiuntivo. Nelle richieste di reso figuravano tra le motivazioni che la merce ottenuta era difettosa. La stessa politica interna di Amazon prevede che la consegna dell'articolo sostitutivo avvenga prima della ricezione di quello difettoso.

Dietro questa procedura però si celava una macchina che, nelle loro idee, era perfetta, perchè i Finan vendevano i prodotti di Amazon ad alcuni "amici" di New York, i quali li rimettevano in vendita al dettaglio incassando cifre superiori a quelle pagate. Questa procedura è fruttata ai due circa 750.000 Dollari in due anni, mentre un utente terzo, Daniel Glumac, che faceva loro da "socio", ha incassato ben 500 mila Dollari.

Il procuratore distrettuale ha condannato i tre a 71 e 68 mesi di prigione i coniugi, ed a 24 mesi di reclusione al complice. I tre dovranno anche restituire 1,2 milioni di Dollari, ovvero la somma frodata.