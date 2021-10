Amazon dà il via a sei giorni di sconti su tanti smartphone Xiaomi: la lista delle offerte

Amazon dà oggi il via a sei giorni di sconti su tantissimi modelli di smartphone Xiaomi, che permettono di acquistare a prezzo ridotto un'ampia gamma di dispositivi della casa cinese. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito la lista degli sconti:

Xiaomi Redmi Note 10S - Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Pebble White (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty): 199,90 Euro (249,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 10S - Smartphone 6GB+64GB, 6.43" AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Onyx Gray (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty): 199,90 Euro (249,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 10S - Smartphone 6GB+64GB, 6.43" AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Ocean Blue (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty): 199,90 Euro (249,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 6+64GB, 6,67" DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Glacier Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro (299,90 Euro)

POCO F3 - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Deep Ocean Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 329,90 Euro (399 Euro)

POCO F3 - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Night Black (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 329,90 Euro (399,90 Euro)

POCO F3 - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Bianco (Arctic White) [Versione Italiana]: 329,90 Euro (399,90 Euro)

La disponibilità non è immediata su tutti gli smartphone, e per alcuni degli smartphone in questione sono previsti tempi di spedizione più elevati rispetto a quelli classici di Amazon. Ricordiamo che le offerte saranno disponibili per i prossimo 6 giorni, dal momento in cui è stata scritta la notizia.