Amazon semplifica i pagamenti a rate con i finanziamenti Cofidis: ecco come funzionano

Amazon ha lanciato i pagamenti a rate ad inizio anno, per la contentezza dei tanti utenti che finalmente sono stati in grado di acquistare i propri prodotti preferiti pagandoli a a rate. Il colosso di Seattle però ha fatto un ulteriore passo in avanti grazie a Cofidis.

Nelle ultime ore infatti Amazon ha iniziato ad integrare un nuovo sistema di pagamento, che sfrutta il sistema CreditLine di Cofidis che permette di rateizzare l'importo di un prodotto per un periodo variabile da 3 a 24 mesi.

Come leggiamo nella pagina ufficiale, questo sistema è compatibile per tutti gli ordini che vanno da 100 a 1500 Euro. Anche la procedura di richiesta è molto facile: dopo aver aggiunto un prodotto al carrello, basta selezionare CreditLine al momento del pagamento. Il sistema provvederà a reindirizzare al sito di Cofidis dove bisognerà completare la domanda d'apertura di CreditLine inserendo tutti i dati richiesti. La risposta sarà immediata ed una volta ricevuta l'approvazione l'importo sarà addebitato sul conto corrente scelto.

Sul sito web di CreditLine sono disponibili tutte le informazioni del caso, ma un aspetto importante da sottolineare è che le rate devono avere un importo minimo di 15 Euro. Scegliendo CreditLine da oggi, 29 Giugno, fino al 5 Luglio, sarà possibile ottenere un TAEG 0% fino a 24 mesi.

CrediLine non può essere utilizzato per buoni Regalo Amazon.it, prodotti digitali (musica, video, libri in versione Kindle, download di giochi o applicazioni), prodotti in prevendita, prodotti fuori stock o abbonamenti (compreso Amazon Prime), prodotti alimentari.